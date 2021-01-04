Премьер-министр этой материковой страны Скотт Моррисон объявил, что Австралия не будет брать на себя обязательства и ненужные риски, спеша вакцинировать население. Об этом сообщило агентство AFP.

Во многих странах мира началась и продолжается вакцинация против коронавируса. Первой с сомнениями, как сообщал haqqin.az, еще в прошлом году выступила Швейцария, не поспешившая отважиться на эту кампанию. В то же время, практически все страны Евросоюза, взяв «под козырек», начали прививку одновременно. Но вот прозвучал голос протеста и из Южного Полушария Земли. Австралия сказала свое слово: мы не будем спешить.

Пока во многих странах процесс начался, австралийское агентство лекарств, скорее всего, в течение ближайшего месяца, не утвердит ни одну из вакцин от Covid-19.

До сих пор считается, что первые дозы вакцин будут доступны на Зеленом континенте в конце марта 2021 года.

Премьера Моррисона критикуют за то, что он тянет с началом вакцинации. Но он резонно заявил, что его страна не затронута вирусом, как например, Великобритания, и нет нужды брать на себя риски и ускоренно проводить прививки.

Аргументируя свое решение, он сказал: «Австралия не находится в чрезвычайной ситуации, как Великобритания. Поэтому нам не нужно идти кратчайшим путем. Нам не надо брать на себя ненужные риски».

Так он заявил в интервью радиостанции 3AW.

Надо сказать, что Австралии удается в большей степени ограничить распространение вируса в обществе, и сейчас страна борется с небольшими вспышками опасной инфекции в крупнейших городах — Сиднее и Мельбурне.

На данный момент ситуация такова, что в больницах Австралии лечатся всего лишь 26 пациентов с диагнозом коронавируса. Что радикально отличается от происходящего во всем мире.

Премьер Австралии сказал, что здесь в день регистрируется почти 60 тысяч новых случаев. Кампания по вакцинации пока еще на начальной стадии и, по его словам, есть проблемы.

«Насколько я понимаю, они не проверили партии вакцин перед тем, как они были распространены», - отметил С. Моррисон, сказав, что такие проверки все еще проводятся в Австралии.

Осторожный премьер сказал также, что попытки вакцинации в США и Великобритании, а также в других странах дадут Австралии больше данных о безопасности вакцин, чем клинические испытания у себя дома, цитирует его агентство AFP.

В Австралии живет 25 миллионов человек. Здесь власти все же договорились с производителями о закупке почти 54 миллионов доз от компании AtstraZeneka и Оксфордского университета. Помимо этого, Австралия заказала 51 миллион доз у компании Novax и 10 миллионов от Pfizer/BioNTech.

Заказать-то заказали, но расчет на то, что все же удастся «въехать на чужих плечах в рай», видно не дает покоя премьеру Австралии.