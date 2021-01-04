Церемонию «Грэмми» отложили из-за коронавируса
Организаторы «Грэмми» решили отложить церемонию вручения музыкальной премии. Об этом сообщает Rolling Stone.
Причиной этого шага стала угроза распространения Covid-19. Планировалось, что шоу состоится 31 января в Лос-Анджелесе.
Точная дата, когда пройдет церемония, еще не определена. Однако, утверждают источники издания, статуэтки планируют раздать ориентировочно в марте.
Номинанты на «Грэмми» были объявлены на сайте премии в ночь на 25 ноября. Лидером по числу категорий стала исполнительница Бейонсе, которая поборется за награду в девяти номинациях. По шесть категорий получили певицы Тейлор Свифт и Дуа Липа, а также хип-хоп-исполнитель Roddy Ricch.