В Соединенных Штатах разворачивается небывалая история накануне инаугруации избранного президента страны. Два конгрессмена от Демократической партии - Тед Лью и Кетлин Райс требуют от Федерального бюро расследований возбуждения уголовного дела в отношении действующего президента Дональда Трампа. Об этом сам Тед Лью сообщил в своем Twitter.

«Как бывшие прокуроры, мы с Кетлин Райс считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора с госсекретарем штата Джорждия Раффенспергером, обратившись к нему «найти 11 тысяч 780 голосов для «пересчета», - так написал Лью. Конгрессмен заявил, что вместе с коллегой направил в ФБР письмо с требованием «начать уголовный процесс».

Ранее и газета Washington Post уже сообщала, со ссылкой на аудиозапись телефонного разговора, что Трамп требовал от Бреда Раффенспергера найти необходимое число голосов для обеспечения ему победы в Джорджии на выборах президента США.

Вкупе со всеми проблемами, имеющимися у нынешнего обитателя Белого дома, это заявление добавит ему немало седых волос и переживаний за свое будущее вне престижных стен. Если иметь в виду еще и его финансовые махинации и налоговые долги, Трамп просто так не останется в череде истории президентов США. Вряд ли его так скоро забудут, как Никсона с его «Уотергейтом».