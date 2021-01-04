Только что стало известно, что Иран, входящий в международную организацию криминальной полиции Интерпол, объявил в международный розыск и потребовал санкции на арест президента США Дональда Трампа по подозрению в убийстве легендарного иранского генерала, командующего элитными подразделениями исламской республики Касема Сулеймани. Об этом сообщило агентство DPA.

«Мы подали в Интерпол заявку на арест по «красному бюллетеню» 48 персон, включая Трампа, военных командиров и представителей Пентагона, а также американских военнослужащих в регионе », - заявил пресс-секретарь Верховного суда Ирана Голам Хоссейн Исмаили на государственном телеканале. Он отметил, что его страна имеет конструктивный контакт с соседним Ираком по этому вопросу.

Интерпол — международная организация по уголовным делам, созданная в 1923 году, которая координирует свои полицейские операции в мире с помощью 194 стран-членов. Любое государство может использовать так называемый «красный бюллетень» для поиска, поимки и ареста в этих странах конкретного человека.

Напомним, что 3 января 2020 года, по приказу Трампа, американские военные убили важную персону в Ираке ракетой, выпущенной с дрона по кортежу генерала Сулеймани, ехавшего по Багдаду.

Еще тогда эксперты и политики, не питавшие положительных чувств к Сулеймани, считали, что это решение президента США, которое он мотивировал «необходимостью окончить войну», было крайне необдуманным.

Иран совсем недавно заявлял, что убийство генерала Сулеймани не останется неотмщенным.

Заявка в Интерпол, очевидно, и есть началом действий Тегерана.