Цены на нефть взлетели: Brent - выше $54

Стоимость нефти марки Brent впервые с 26 февраля прошлого года поднялась выше 54 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

На утро среды, 6 января, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,92 % - до 54,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 50,12 доллара за баррель.

Нефть дорожает на фоне достижения странами ОПЕК+ соглашения по условиям сделки на февраль и март. Она предусматривает, что Россия увеличит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале. При этом Саудовская Аравия сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки, еще ряд стран ОПЕК+ уменьшат добычу в феврале и марте суммарно на 425 тысяч баррелей в сутки.