Американские авиадиспетчеры получили аудиозапись с угрозой устроить теракт в качестве мести за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщают СМИ.

Некто смог заполучить доступ к частотам авиадиспетчеров и передать аудиосообщение, в котором говорится: «В среду мы направим самолет на Капитолий. Сулеймани будет отомщен».

CBS сообщает, что власти США не считают угрозы реальными. Начато расследование в связи с незаконным получением доступа к частотам, передает ТАСС.

Авиадиспетчерам напомнили о необходимости немедленно сообщать о любом отклонении самолета от своего маршрута. Угрозы могут повлиять на указания, которые обычно получают пилоты. ФБР не стало комментировать сообщение об угрозах, но заявило, что серьезно относится ко «всем угрозам применения насилия».