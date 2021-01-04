Трамп нанес еще один удар по Китаю

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансовые операции с восьмью китайскими приложениями, в том числе Alipay. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Как сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента, подробности указа, текст которого Белый дом пока не распространял, не сообщаются. Известно, что в числе попавших под запрет - принадлежащее Ant Group приложение Alipay, а также популярные QQ Wallet и WeChat Pay, принадлежащие Tencent Holdings.

Как сообщил источник агентства, указ предписывает министерству торговли определить, какие именно операции будут запрещены.

"Целью этого действия является снижение угрозы для американцев со стороны китайских приложений, которые обладают большими клиентскими базами и доступом к конфиденциальным данным", - цитирует агентство слова источника.