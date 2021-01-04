США конфисковали с иранских счетов $7 млн

Власти США изъяли $7 млн с иранских счетов в ОАЭ и направят эти средства в так называемый американский фонд помощи жертвам терроризма, спонсируемого государствами. Об этом говорится в заявлении Минюста США.

Решение еще должен утвердить окружной суд в штате Аляска. По версии США, указанные средства использовались в финансовой схеме, предназначенной для перевода на счета почти 1 млрд долларов в обход американских санкций. Деньги находились в государственном инвестиционном фонде ОАЭ, передает ТАСС.

Накануне США ввели санкции против иранских компаний, занимающихся производством стали. В санкционный список вошли 16 предприятий, включая дочерние компании в Китае, Великобритании и Германии.