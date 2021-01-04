«Британский» штамм COVID-19 уже в 41 стране

Новый тип коронавируса, который первыми зафиксировали британские ученые, выявили уже в 41 стране и территории мира. Об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (за 28 декабря - 3 января).

"По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ", - указали авторы отчета.

По их данным, другой штамм коронавирусной инфекции, который впервые зафиксировали в ЮАР, - разновидность 501Y.V2 - проник в шесть государств.