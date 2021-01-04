В Мали в результате атак джихадистов за последние дни погибло пять французских солдат. В связи с этим министр вооруженных сил Франции объявила о сокращении числа военных, занятых в операции «Бархан», сообщает Le Figaro.

На следующий день после смерти двух французских военных в Мали в результате новой атаки джихадистов министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли объявила о грядущих стратегических изменениях в операции «Бархан», пишет Le Figaro. В январе 2020 года контингент французских войск в Африке усилили на 600 человек, однако сейчас настало время сократить их количество: в интервью Le Parisien министр подчеркнула, что «подкрепление по определению является временным». Таким образом спустя девять лет после начала операции против групп джихадистов в Сахеле Франция готовится «сбавить обороты», пишет ИноТВ со ссылкой на французское издание.

В свою очередь рядовые французы стали задавать вопросы минобороны о том, что вообще делает французский военный контингент в Мали, если за все годы его пребывания в этой стране ситуация с терроризмом в ней в лучшую сторону не меняется, отмечает российское Военное обозрение.

Французские СМИ пишут, что сотрудничество французских и малийских военных не приносит позитивных плодов сегодня и вряд ли принесёт их завтра. Связано это, как считается, с низким уровнем воинской дисциплины со стороны военных Мали, а также с тем, что французский контингент в последнее время практически отказался от взаимодействия, например, по патрулированию территорий, закрывшись на военных базах.