Игорь Коротченко: «Путин, Алиев и Пашинян должны обсудить вопрос полного вывода армянских боевиков с территории Нагорного Карабаха»

«Во-первых, полный вывод армянских сил с территории Азербайджана. Это касается не только непосредственно вооруженных сил Армении, но незаконных армянских вооруженных формирований так называемой НКР, которой де-факто не существует, но которая пытается что-либо из себя изображать. Необходимо их разоружение и демилитаризация. На территории Азербайджана вооруженных армян быть не должно, то есть тотальное разоружение. Это главный сегодня вопрос и основополагающее условие мира, благополучия, процветания региона», - сказал он.

Накануне российские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили о готовящейся на 11 января встрече в Москве лидеров России, Азербайджана и Армении. В интервью изданию «Москва-Баку» политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал предстоящую встречу и вопросы, которые должны быть на ней обсуждены.

Эксперт отмечает, что второй вопрос, который требует решения, – это определение государственных границ между Азербайджаном и Арменией.

«Сегодня мы видим целую истерию в связи с находящимися на территории Азербайджана населенными пунктами, где проживают армяне, когда местные старшины, местные органы власти начинают устраивать демарши против официального Еревана, выступают против установления точной линии границы, ее обозначения. Такого быть не должно, здесь основание – установленных границ между Азербайджанской и Армянской ССР, должны быть промаркированы границы между суверенным Азербайджаном и суверенной Арменией. Никаких вариантов, что мы разрослись и поэтому граница должна обходить вокруг населенных пунктов, где живут армяне, что мы вот отожмем какие-то земли, быть не должно. Есть граница, она маркируется с помощью GPS, Глонасс, все точно устанавливается, и эта линия будет линией государственной границы между Азербайджаном и Арменией. За 30 лет оккупации азербайджанских территорий Армения достаточно вольно трактовала вопрос границ, сдвигала их. Поэтому лидеры России, Азербайджана и Армении должны поставить в вопросе границы все точки над i», - сказал российский эксперт.

Коротченко считает, что третий вопрос, требующий решения, – это транспортные коридоры, которые должны заработать в регионе. Трехстороннее заявление четко фиксирует транспортный коридор между основной частью Азербайджана и Нахчываном. И решение этого вопроса также находится в интересах Армении.

«На мой взгляд, главным итогом встречи трех лидеров может стать создание более мощного правового фундамента трехстороннего заявления. В документе, помимо тех вопросов, которые я зафиксировал, будут прописаны и другие, в частности, гуманитарные.

Мы должны понимать, как будет решаться вопрос возвращения в регион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев в условиях, когда армянские боевики де-факто остаются в Нагорном Карабахе. Ведь возвращение будет невозможным, пока в Карабахе будут находиться армянские вооруженные формирования. И речь на встрече Путина, Алиева и Пашиняна может пойти и о механизмах решения этого вопроса.

Контроль должен находиться в руках российских миротворцев, а не в руках самопровозглашенных так называемых лидеров несуществующей «НКР». Они никого не представляют, кроме собственного незаконного сепаратистского образования. Боевиков надо разоружать, часть из них может быть квалифицирована как международные террористы по факту тех преступлений, которые они совершали. Все, война закончена.

Да, статус Нагорного Карабаха не определен, но это территория Азербайджана, поэтому армяне с оружием должны покинуть этот регион. Этим людям надо отправляться в Армению или садиться на скамью подсудимых в Азербайджане, отвечая за военные преступления, которые они совершали. Рано или поздно вопрос преследования военных преступников – тех, кто совершал резню в Ходжалы, тех, кто совершал акции геноцида против азербайджанского населения, будет решаться, эти люди должны быть объявлены в розыск, их нужно судить в рамках международных процедур», - сказал Игорь Коротченко.

Эксперт отмечает, что для фиксирования объемов ущерба, нанесенного Азербайджану, который очень сильно пострадал и в ходе недавних боевых действий, и в ходе 30-летней оккупации, необходимо привлекать международные юридические структуры, а дальше выставлять иски и взыскивать эти средства с Еревана для того, чтобы международная справедливость была установлена.

«Речь идет о финансовых репарациях, которые Армения должна выплатить Азербайджану. Этот вопрос не будет обсуждаться в ходе встречи лидеров, но тем не менее с международно-правовой точки зрения по нему должны приниматься соответствующие решения для того, чтобы люди, которые покушались на территориальную целостность, суверенитет другой страны и говорят о неком реванше, понимали, что рано или поздно приходится брать на себя ответственность, включая финансовую и политическую.

Должно быть зафиксировано, что будет осуществляться паспортизация карабахских армян, вручение им азербайджанских паспортов, они должны будут изучать азербайджанский язык, чтобы дальше мирно вписываться в новые реалии. Этим людям нужно снимать колпак промывания мозгов.

Азербайджан руководствуется здесь собственными интересами и результатами, которых он добился в ходе войны. Азербайджан решил исход ситуации своей военной победой. Все, точка войны поставлена. Если бы Армении способствовал военный успех, мы бы сейчас видели митинги в поддержку Пашиняна с призывом оккупации новых территорий Азербайджана. Армения на поле битвы капитулировала, потерпела катастрофу – военную, политическую, экономическую. Сегодня страна раздроблена. Азербайджану все равно – будут митинги в Ереване, не будет их, но с точки зрения здравого смысла стабилизация политической ситуации в Армении пойдет на пользу региону в целом. Россия заинтересована в том, чтобы не было обрушения власти в Ереване. Но даже если оно произойдет, дальше что – разгромленная армянская армия вторгнется на территорию Азербайджана? Ну нет ее. Поэтому это по большому счету ни на что не влияет, кроме того, что шансы оппозиции сменить Пашиняна и прийти к власти становятся все более и более призрачными», - считает российский эксперт.