В Шамкире убит 17-летний юноша

5 января около 15:00 в правоохранительные органы Шамкирского района поступила информация об убийстве жителя города Шамкир Тагиева Ахлимана Канан оглу (2003 г.р.).

Как сообщили haqqın.az в правоохранительные органы Шамкирского района, расследованием были установлены обоснованные подозрения в том, что знакомый потерпевшего Гусейнов Ряван Эйнур оглу (2003 г.р.) умышленно убил Ахлимана Тагиева, ранив его пока неизвестным следствию предметом.

Раван Гусейнов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следствие продолжается.