Обязательства Азербайджана по добыче нефти феврале-марте не изменятся

Обязательства Азербайджана в размере 123 тысяч баррелей в январе этого года останутся стабильными и в феврале-марте. Согласно «Декларации о сотрудничестве», в ближайшие два месяца Азербайджан увеличит суточную добычу сырой нефти на 8 000 баррелей и сохранит добычу на уровне 595 000 баррелей.

На 13-м заседании министров стран «ОПЕК-плюс» было принято решение о продлении действующих квот на суточную добычу нефти в феврале-марте. Согласно новому соглашению, страны «ОПЕК плюс» сократят суточную добычу сырой нефти на 7,125 миллиона баррелей в феврале и на 7,050 миллионов баррелей в марте.

Следует отметить, что в ходе встречи был высоко оценен вклад Азербайджана в достижение данного соглашения между странами ОПЕК плюс, продолжение диалога по установлению стабильности на нефтяном рынке и согласие сторон.

Выступая на встрече, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов основываясь на то, что неопределенность, вызванная пандемией, продолжает оказывать давление на рынок нефти, и спрос восстанавливается слабее, чем ожидалось, отметил, что необходим чуткий подход к процессу регулирования: «Основная цель для нас - обеспечить баланс спроса и предложения на рынке и поддерживать его. Поэтому я считаю, что переход от резкого сокращения к увеличению добычи должен быть постепенным и осторожным».

Напомним, что на 12-м заседании министров стран «ОПЕК-плюс» в декабре прошлого года было согласовано, что суточная добыча нефти в январе 2021 г. увеличится на 0,5 млн. бареллей, и, посредством проведения ежемесячных встреч, квоты в последующих месяцах постепенно смягчатся на 2 млн. бареллей.