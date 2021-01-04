Мутировавший вид COVİD-19, который впервые появился в Великобритании и распространяется еще быстрее, обнаружен в соседних с Азербайджаном странах – Грузии и Иране, сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Тяаяр Эйвазов.

«В Азербайджане вирус-мутант пока не зафиксирован. Считаем, что вакцинация будет эффективной в предотвращении появления новых мутаций», - сказал Эйвазов.

Главный инфекционист добавил, что наблюдаются существенные изменения в числе позитивных тестов на коронавирус: «В последние дни эта цифра составляет порядка 10%, тогда как в период широкого распространения инфекции она достигала 25-27%».