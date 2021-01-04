Одним из героических сыновей Родины, погибших за неделимость и независимость Азербайджана во Второй Карабах ской войне, является Анар Карам оглу Мамедов, родившийся в 1984 году в Баку в семье выходцев из села Даг Тумас Джебраильского района.

В 2003 году Анар Мамедов окончил среднюю школу №115 имени Азера Мамедова и в том же году поступил на педиатрический факультет медицинского университета. В 2006 году по собственному желанию перешел на военно-медицинский факультет. В 2008 году в звании лейтенанта начал службу в Вооруженных силах. С 2008 по 2018 год служил в разных воинских частях, в течение шести месяцев проходил службу в составе миротворцев в Афганистане, а в декабре 2018 года был переведен в Баку в звании капитана медицинской службы.

Анар, вернувшись домой 26 сентября 2020 года, сказал, что «еду на полигон», и попрощался с родными. Он связался с родными 29 октября и сказал: «Мы освободили село Даг Тумас в Джебраиле». Его семья тогда поняла, что Анар, попрощавшись с ними, уехал не на полигон, а на фронт.

Анар Мамедов 2 ноября, отправившись помогать раненным во время боев в Ходжавендском направлении товарищам, попал в окружение. В том бою он, героически сражаясь, стал шехидом.

За проявленное мужество и отвагу в боевых действиях при освобождении оккупированных территорий Азербайджана и восстановлении территориальной целостности храбрый воин был награжден медалями «За Родину», «За отвагу», «За освобождение Ходжавенда» и «За освобождение Физули».

Похоронен капитан-шехид на 2-й Аллее почетного захоронения.