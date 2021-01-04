Сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Низами Гусейнли, Фархад Аллахвердизаде, Арзу Шукюров, Хагани Гусейнов и Кямиль Балакишиев, участвовавшие в Отечественной войне, вернулись к гражданской жизни. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

Коллектив министерства с большой теплотой и радостью встретил своих коллег.

Распоряжением президента Ильхама Алиева старший советник отдела по вопросам политики занятости и демографического развития аппарата ведомства Низами Гусейнли награжден тремя медалями - "За отвагу", "За освобождение Ходжавенда" и "За освобождение Физули".

Замминистра Анар Керимов поблагодарил вернувшихся с войны коллег за проявленное мужество в боевых операциях, за их вклад в достижение исторической победы Азербайджана, пожелал им успехов.

В целом во Второй Карабахской войне участвовал 81 сотрудник Минтруда.