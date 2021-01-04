Китай не пустил в страну экспертов ВОЗ

Через год после начала вспышки эксперты ВОЗ должны были прибыть в Китай для изучения истоков коронавируса. ВОЗ сообщила, что Китай предоставил разрешение на визит экспертов, и на этой неделе ожидается прибытие группы из 10 человек. Но, прежде чем большинство из них смогли начать свое путешествие, они столкнулись с препятствиями, а Пекин еще не разрешил им въезд, пишет Московский комсомолец.

Китай не выдал разрешение на въезд группе экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые должны были прибыть в страну для расследования происхождения коронавируса, сообщает Daily Mail.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что проблема заключается в отсутствии визовых разрешений, добавив, что он надеется, что это «логистический и бюрократический вопрос, который можно решить очень быстро».

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус накануне заявил, что «китайские официальные лица еще не завершили оформление необходимых разрешений для прибытия группы в Китай».

«Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что два члена уже начали свое путешествие, а другие не смогли приехать в последний момент», - сказал Тедрос репортерам. Он добавил, что «поддерживал контакты с высокопоставленными китайскими чиновниками» и что «еще раз дал понять, что эта миссия является приоритетом для ВОЗ.

«Меня заверили, что Китай ускоряет внутреннюю процедуру скорейшего развертывания. Мы очень хотим начать миссию как можно скорее », - сказал глава ВОЗ.