Награды были вручены президенту спортивного клуба «Габала» Фаризу Наджафову (лучший боевой спортивный деятель года) и тренеру этого клуба по смешанным единоборствам Бахтияру Аббасову (лучший боевой тренер года), участвовавшим в освобождении оккупированных территорий Азербайджана.

Сегодня состоялась церемония награждения двух победителей по итогам традиционного опроса, организованного Центром спортивных исследований (IAM), который ежегодно определяет лучших представителей спортивной общественности.

Важно отметить, что на этот раз все номинации были связаны с Отечественной войной. При помощи голосования с участием представителей СМИ, в том числе и haqqin.az, были выявлены победители в восьми категориях.

Помимо Фариза Наджафова и Бахтияра Аббасова лучшими признаны:

самый боевой спортсмен – ставший шехидом дзюдоист Джабраил Довлетзаде (за участие в войне);

самый боевой футболист – ставший шехидом бывший футболист клуба «Зиря» и сборной Азербайджана U-18 Ильгар Бурджалиев (за участие в войне);

самый боевой легионер – футболист английского «Арсенала» Месут Озил (за поддержку Азербайджана в ходе войны);

самый боевой клуб – футбольный клуб «Карабах» (за финансовую и агитационную поддержку);

самая боевая спортивная организация – Федерация дзюдо Азербайджана (за финансовую и моральную поддержку);

самый боевой спортивный журналист – сотрудник сайта Offsideplus.az Дашгын Азиз (за участие в войне).

Из-за ограничений, связанных с пандемией, IAM не смог провести одну большую церемонию, как это обычно бывает, а вынужден был организовать несколько мероприятий с участием ограниченного количества людей. На этот раз заслуженные награды нашли Фариза Наджафова и Бахтияра Аббасова.