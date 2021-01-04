NEQSOL Holding перечислил 1,2 миллиона манатов в Фонд YAŞAT

Согласно решению NEQSOL Holding, компании в составе холдинга – Bakcell, Nobel Oil Services, Norm и др. – перечислили в целом 1,2 миллиона манатов в Фонд YAŞAT с целью оказания социальной поддержки семьям шехидов и раненым во время войны за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Фонд YAŞAT учрежден Указом Президента Азербайджанской Республики от 8 декабря 2020 года. Цель Фонда – создание соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества, направленных на оказание дополнительной поддержки мерам, осуществляемым государством в области социальной защиты семей шехидов и лиц, ставших инвалидами в результате военных действий.

Средства Фонда будут направлены на лечение раненых, оказание психологической поддержки им и семьям шехидов, а также на улучшение их бытовых условий. Кроме того, часть средств предназначена для поддержки образования и развития творческого потенциала этих граждан, а также для других социальных нужд.

NEQSOL Holding выражает свои глубокие соболезнования семьям шехидов, желает им терпения, а также скорейшего выздоровления раненым.

NEQSOL Holding – международная группа компаний, осуществляющая деятельность в нефтегазовой, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях в различных странах. NEQSOL Holding и компании в его составе продолжают реализацию различных мероприятий и инициатив в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности.