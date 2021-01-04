Официальный представитель Организации содействия торговле Ирана Алиреза Аббаси заявил, что Армения планирует заменить импорт 2 250 наименований товаров из Турции на иранские. Об этом он рассказал в интервью информагентству Mehr.

Иранцы приветствуют бойкот турецких товаров Арменией, Тегеран обещает повысить степень обогащения урана, американцы возвращают авианосец в Персидский залив, Москва предъявляет претензии к иранским помидорам – все важное по Ирану в нашей «Персидской мозаике».

По мнению Аббаси, это будет хорошей возможностью для иранских производителей. При этом представитель Организации содействия торговле Ирана уверен, что на следующем этапе развития торговых отношений с Ереваном Армения будет также импортировать из Ирана необходимое ей сырье.

В этом заявлении прекрасно все. Здесь и глубокая неудовлетворенность итогами победоносной войны Азербайджана. И Анкаре сигнал о том, что Иран оставляет за собой право вести собственную линию в новых условиях. И попытка усилить свои позиции в Ереване, демонстрируя ему всяческую поддержку, в том числе и экономического характера.

Планы масштабного увеличения торговли с Арменией и использования ее как канала для обхода американских санкций в Тегеране существуют давно. По большей части они носят откровенно фэнтезийный характер в силу, мягко говоря, слабой платежеспособности контрагента. Но при каждом удобном случае извлекаются на всеобщее обозрение.

Так и сейчас, представился момент - и иранская сторона вновь размахивает этим жупелом, в котором самым причудливым образом смешиваются и политические амбиции Тегерана, и экономические фантазии иранских элит, не желающих принять итоги победы Баку и успехов Турции.

Впрочем, с амбициозными заявлениями в Иране всегда все обстояло самым лучшим образом. Не успел мир удивиться решению о повышении уровня обогащения урана до 20%, как Аббас Арагчи, первый заместитель министра иностранных дел Ирана, поспешил с заявлением о том, что Тегеран может при необходимости обогатить уран более 20%. А представитель Организации по ядерной энергии страны пошел еще дальше, сказав, что есть возможность обогащения урана от 40 до 60%.

И если 20% международным сообществом было воспринято достаточно спокойно, как, в общем-то, вполне обоснованный шаг и нормальное повышение ставок перед новым раундом дискуссий вокруг ядерной программы Исламской Республики, то последующее вполне справедливо сочли за откровенный «перебор».

В Израиле с энтузиазмом начали стучать в барабаны войны. «Израиль должен действовать в Иране, как в Ираке в 1981-м и в Сирии в 2007-м», - с таким заявлением выступил министр кабинета, в прошлом глава комиссии Кнессета по внешним делам и обороне Цахи ха-Негби, намекая на удары ВВС Израиля по ядерным реакторам этих стран.