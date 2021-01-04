Иран пытается усилить свои позиции в Ереване наша корреспонденция
Иранцы приветствуют бойкот турецких товаров Арменией, Тегеран обещает повысить степень обогащения урана, американцы возвращают авианосец в Персидский залив, Москва предъявляет претензии к иранским помидорам – все важное по Ирану в нашей «Персидской мозаике».
Официальный представитель Организации содействия торговле Ирана Алиреза Аббаси заявил, что Армения планирует заменить импорт 2 250 наименований товаров из Турции на иранские. Об этом он рассказал в интервью информагентству Mehr.
По мнению Аббаси, это будет хорошей возможностью для иранских производителей. При этом представитель Организации содействия торговле Ирана уверен, что на следующем этапе развития торговых отношений с Ереваном Армения будет также импортировать из Ирана необходимое ей сырье.
В этом заявлении прекрасно все. Здесь и глубокая неудовлетворенность итогами победоносной войны Азербайджана. И Анкаре сигнал о том, что Иран оставляет за собой право вести собственную линию в новых условиях. И попытка усилить свои позиции в Ереване, демонстрируя ему всяческую поддержку, в том числе и экономического характера.
Планы масштабного увеличения торговли с Арменией и использования ее как канала для обхода американских санкций в Тегеране существуют давно. По большей части они носят откровенно фэнтезийный характер в силу, мягко говоря, слабой платежеспособности контрагента. Но при каждом удобном случае извлекаются на всеобщее обозрение.
Так и сейчас, представился момент - и иранская сторона вновь размахивает этим жупелом, в котором самым причудливым образом смешиваются и политические амбиции Тегерана, и экономические фантазии иранских элит, не желающих принять итоги победы Баку и успехов Турции.
Впрочем, с амбициозными заявлениями в Иране всегда все обстояло самым лучшим образом. Не успел мир удивиться решению о повышении уровня обогащения урана до 20%, как Аббас Арагчи, первый заместитель министра иностранных дел Ирана, поспешил с заявлением о том, что Тегеран может при необходимости обогатить уран более 20%. А представитель Организации по ядерной энергии страны пошел еще дальше, сказав, что есть возможность обогащения урана от 40 до 60%.
И если 20% международным сообществом было воспринято достаточно спокойно, как, в общем-то, вполне обоснованный шаг и нормальное повышение ставок перед новым раундом дискуссий вокруг ядерной программы Исламской Республики, то последующее вполне справедливо сочли за откровенный «перебор».
В Израиле с энтузиазмом начали стучать в барабаны войны. «Израиль должен действовать в Иране, как в Ираке в 1981-м и в Сирии в 2007-м», - с таким заявлением выступил министр кабинета, в прошлом глава комиссии Кнессета по внешним делам и обороне Цахи ха-Негби, намекая на удары ВВС Израиля по ядерным реакторам этих стран.
В Вашингтоне шум особо подымать не стали, но тоже продемонстрировали, что умеют в повышение ставок на переговорах: во-первых, в Персидский залив вернулся авианосец Nimitz.
А, во-вторых, министерство финансов США санкционировало 12 иранских производителей стали, китайского поставщика графитовых электродов для Ирана, а также трех иностранных производителей, базирующихся как торговые агенты крупного иранского горнометаллургического холдинга. Такова экономическая стоимость отдельных, не слишком продуманных заявлений.
А тут еще беда, откуда не ждали. Российский сельхознадзор (санкционирующий не хуже министерства финансов США) объявил об обнаружении в партии томатов из Ирана вируса коричневой морщинистости плода. В ближайшее время ведомство собирается направить иранской стороне нотификации о нарушениях международных и российских фитосанитарных требований и оставляет за собой право ввести временные ограничения на ввоз указанной продукции из Ирана.
Иранцы вполне обоснованно встревожены, ведь в прошлом году ввоз томатов в Россию составил 26,035 тысячи тонн (4,7% в общем объеме иранского импорта в РФ). Иран занимает седьмое место по объему поставок в Россию после Азербайджана, Турции, Китая, Марокко, Беларуси и Узбекистана. И вполне понятно, что этот кусочек рынка терять ему не хотелось бы.
Ну а в российском экспертном сообществе сейчас гадают: «Принимая во внимание нежную любовь Москвы к подталкиванию партнеров подобными методами, интересно, по какому вопросу не сумели договориться, если пришлось прибегнуть к таким мерам?» Думаю, что вскоре ответ на эту загадку будет получен.