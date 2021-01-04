Американский конгрессмен заболел после вакцинации от коронавируса

Американский конгрессмен от штата Техас Кевин Брэйди сдал положительный тест на COVID-19 после вакцинации от коронавируса. Об этом пишет CNN.

Член Палаты представителей рассказал в соцсетях, что в соответствии с рекомендациями прививался препаратом производства компании Pfizer/BioNTech. Первую дозу он получил 18 декабря, еще в первый день нового года конгрессмен успел сдать отрицательный тест, однако потом заболел.

Отмечается, что Брейди не первый заболевший член республиканской делегации от штата Техас. Положительный тест также получила конгрессмен Кей Грейджер. Всего 50 членов Палаты представителей оказались заражены коронавирусом или уже имеют антитела.