Полиция накрыла работающую чайхану в Шемахе

Сотрудники Шемахинского РОП на территории района обнаружили чайный дом, действовавший вопреки требованиям карантинного режима.

Как сообщили haqqın.az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, владелец объекта Агаджафар Манафов и находившиеся там посетители были задержаны и доставлены в отделение.

В отношении них составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, каждый из них был оштрафован. Собранные документы в отношении владельца объекта переданы в районный суд.