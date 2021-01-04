Синоптики о погоде на завтра

В четверг, 7 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, прогнозируется умеренный юго-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 774 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.

В регионах Азербайджана 7 января преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер усилится.

Слабое и умеренное колебание метеофакторов на Апшероне 7 января будет относительно благоприятным для метеочувствительных людей.