Вспышка птичьего гриппа в Индии

В других регионах страны также фиксируются массовые случаи гибели домашней птицы, однако там официальные причины пока не установлены, пишет ТАСС.

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Индии. Несколько тысяч птиц погибли за последние дни в разных частях страны. Как сообщает телеканал NDTV, вирус этого заболевания уже подтвержден по меньшей мере в четырех штатах: Химачал-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Керала и Раджастхан.

Правительство северного индийского штата Химачал-Прадеш подтвердило вспышку птичьего гриппа после гибели порядка 1 700 птиц. Оповещение о птичьем гриппе выпущено в центральном штате Мадхья-Прадеш после внезапной смерти сотен ворон в западных районах штата. Тестирование образцов мертвых птиц выявило наличие вируса птичьего гриппа H5N8.

В южном штате Керала вероятно будут уничтожены порядка 36 тыс. домашних птиц после того, как в округах Алаппуджа и Коттаям у нескольких умерших домашних птиц был подтвержден штамм вируса птичьего гриппа. В регионе также обнаружено несколько тысяч погибших уток.

Кроме того, образцы погибших птиц проверяются на наличие вируса птичьего гриппа в штате Харьяна, где за минувшие 10 дней зафиксирована гибель порядка 400 тыс. домашних и диких птиц. Проверка образцов умерших пернатых проводится и в союзной территории Джамму и Кашмир.

Центральное правительство направило распоряжение национальным паркам и заповедникам дикой природы с требованием принять меры предосторожности на фоне распространения птичьего гриппа по всей стране.