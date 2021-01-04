Скачивайте IBA Mobile и возвращайте проценты по НДС!

Международный банк Азербайджана, универсальный банк, предоставляющий полезные продукты и услуги, создал более простой и легкий способ взыскания процентов по НДС. Теперь, скачав приложение IBA Mobile, любой желающий может легко вернуть проценты по НДС. Этой услугой могут воспользоваться как клиенты банка, так и лица, не являющиеся клиентами. Возврат процентов по НДС также возможно провести на портале https://edvgerial.ibar.az .

Все, что нужно сделать, - зарегистрироваться в мобильном приложении банка или на портале https://edvgerial.ibar.az и активировать виртуальную карту.

Для более подробного получения информации о регистрации можно посетить сайт https://edvgerial.ibar.az или позвонить в Информационный центр по короткому номеру 937.

Затем сканировать QR-код чека, полученного при покупке, или ввести фискальный код.

Также Международный Банк Азербайджана дополнительно позаботился о клиентах, получающих процент по НДС - теперь не нужно ждать 90 минут, чтобы считать QR-код или ввести фискальный код, можно сделать это не дожидаясь, сразу же после получения квитанции.

Возвращенные проценты садятся на виртуальный карточный счет клиента, затем приходит уведомление. На собранные средства, можно совершать различные платежи, переводы и другие транзакции при помощи приложения IBA Mobile.

Безналичный расчет в «ƏDV geri al» очень выгоден. При оплате наличными клиенту возвращаются 15% НДС и 10% наличными. Таким образом, те, кто осуществляет безналичную оплату банковскими картами получают больше НДС.

Информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в 39 филиалах и 37 отделениях Банка, на сайте https://ibar.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, или, посетив официальную страницу Банка в Facebook.