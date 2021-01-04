Виктория Панфилова, автор haqqin.az 14:31

Таджикистан обратился к странам-инвесторам с просьбой отложить выплату своих внешних долгов и процентов по ним до середины 2021 года, сообщил Всемирный банк. Значительная часть из общего внешнего долга в 3,1 млрд долларов приходится на Китай. Пекин, впрочем, согласился подождать. Сообщение ВБ прозвучало на фоне заявления таджикского правительства о намерении занять еще 562 млн долларов внешних заимствований в 2021 году, в том числе и для продолжения строительства Рогунской ГЭС.

Причина, по которой Таджикистан не может расплатиться с долгами, в общем ухудшении экономической ситуации, связанном с пандемией и вытекающими ограничениями. В конце весны были введены довольно жесткие меры, которые фактически похоронили малый и средний бизнес. В страну вернулись трудовые мигранты. Только в России, по разным данным, работало от 700 тысяч до миллиона человек. Соответственно и денежных переводов из России в Таджикистан, по данным ЦБ РФ, поступило на 40% меньше обычного. Между тем в «тучные годы» трудовые мигранты перечисляли до 3 млрд долларов в год. С 5 января 2021 года в Таджикистане введен энерголимит. Нормированная подача электроэнергии в первую очередь затронет сельские районы, где нет многоэтажных домов и стратегически важных производств. Данное решение принято в связи с тем, что уровень воды в водохранилище Нурекской ГЭС на 4 метра ниже необходимого. На Рогунской ГЭС остановлены запущенные было первые две турбины - строящаяся плотина дала течь. Ее устранили. Но денег еще на четыре агрегата уже нет. Согласно плану, Рогунская ГЭС должна быть полностью введена в действие в 2029 году. Правительство ведет переговоры по вопросам инвестиций с различными европейскими компаниями, в частности, Австрии и Германии. Но из-за пандемии вкладываться в долгострой никто не спешит.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон нарушил традицию и итоги 2020 года в специальном выступлении подводить не стал. Источник в таджикском правительстве сообщил, что, возможно, это будет сделано в середине января на встрече главы государства с депутатами. В любом случае, итоги, по мнению экспертов, неутешительны: Таджикистан находится на грани дефолта. Экс-заместитель министра экономики Таджикистана Каримджан Ахмедов сказал Радио «Озоди», что при самом оптимистичном прогнозе развития событий не стоит ожидать роста ВВП более чем на 4%. По его словам, страну ожидает рост бедности и социальная нестабильность. Другая проблема - это внешний долг, который может достичь 50% ВВП. «Правительству будет трудней получать доступ к внешней финансовой помощи и заимствованиям. Обострится проблема погашения долгов по внешним обязательствам. Фактически можно ожидать, что в 2021 году Таджикистан соприкоснется с рисками долгового дефолта. В 2021 году будет ощущаться постоянная нехватка валюты, что негативно будет влиять на развитие частного предпринимательства. Уровень объема экспорта будет держаться в основном за счет продажи драгметаллов. Правительство не имеет ресурсов для того, чтобы переломить сложившуюся ситуацию», - подчеркнул Ахмедов. Понимая безвыходность ситуации, Душанбе подал заявление на бенефициарство инициативы стран G-20 о приостановке обслуживания долга, об этом также сообщил Всемирный банк (ВБ). К слову, Таджикистан - не единственная страна, которая пытается воспользоваться этим. Данная инициатива касается только двусторонних долгов, а это значит, что договариваться можно с отдельными странами, но не международными финансовыми институтами. «Цель этой инициативы – поддержать страны с низкими доходами, приостановив официальное обслуживание и погашение ими двусторонних долговых обязательств до середины 2021 года», - отмечается в докладе ВБ.

Экономисты ВБ считают, что приостановка обслуживания долгов высвободит в бюджете страны необходимые средства для финансирования социально-экономических направлений, в частности, здравоохранения в условиях борьбы с пандемией. Но на просьбу таджикских властей отложить погашение внешнего долга до середины 2021 года откликнулся пока только Китай. К слову, кредитные средства выделяются Пекином через Экспортно-импортный банк КНР, которому Таджикистан задолжал почти 1,2 млрд долл. Например, Франции Таджикистан задолжал 29 млн долларов. США – 3,5 млн долларов. Остальная сумма приходится на финансовые институты. Тем не менее, таджикское правительство продолжает переговоры с другими двусторонними кредиторами. Если на этом фоне Душанбе намерен еще получить кредиты, то, скорее всего, у того же Китая. Пекин никогда не отказывает Таджикистану в финансовой помощи. Главными направлениями кредитования китайская сторона определила горнодобывающую отрасль и инфраструктуру республики, которую Пекин стремится переориентировать на Восток. Таджикский эксперт, д.ю.н. Шокир Хакимов в беседе с haqqin.az подчеркнул, что Китай интересует все, что связано с недрами, а в Таджикистане находится вся таблица Менделеева, включая уран, золото, серебро, драгоценные камни. Таджикистан не в состоянии, с учетом слабой экономики и технологических особенностей, сам разрабатывать месторождения. Поэтому республика вынуждена привлекать иностранцев, среди которых активнее всех китайцы.