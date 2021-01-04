Назван самый дорогой футболист в мире
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд признан самым дорогим футболистом в мире по версии CIES Football Observatory.
Стоимость нападающего «Манчестер Юнайтед» оценивается в €165,6 млн.
На втором месте рейтинга самых дорогих футболистов в мире расположился нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд (€152 млн). На третьей позиции рейтинга оказался защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд (€151,6 млн).