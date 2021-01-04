В Баку накрыли еще одну группу наркоторговцев

Житель Баку задержан с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками на основании полученной информации провели оперативные мероприятия на территории Насиминского района.

В ходе проведенных мероприятий был задержан житель Баку П.Гулиев с 7 граммами героина и метамфетамина. Кроме того, в его квартире было обнаружено 5 кг 385 г героина и 414 г метамфетамина.

Также был задержан житель Апшеронского района Л.Абузаров, у которого была изъята банковская карта с крупной суммой денег, полученных от продажи наркотиков.

По факту ведется расследование.