Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ о создании публичного юридического лица "Центр координации и анализа четвертой промышленной революции" при Министерстве экономики, сообщает АзерТАдж.

Центр — это публичное юридическое лицо, которое координирует сотрудничество Азербайджана с международными организациями, осуществляющими деятельность в области четвертой промышленной революции, а также проводит анализ и координацию вызовов, инициатив, стратегий и проектов в цифровой экономике.

Общее руководство и контроль над Центром будет осуществлять наблюдательный совет из трех человек, текущее руководство будет осуществлять исполнительный директор.

Кабинету министров Азербайджана поручено в течение двух месяцев решить вопросы, связанные с обеспечением Центра материально-технической базой.

Содержание и деятельность Центра, а также выполнение соответствующих международных обязательств будет осуществляться на средства государственного бюджета, доходов, полученных от деятельности Центра, грантов и за счет других источников, не запрещенных законом.