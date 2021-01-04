Работы по газопроводу Игдыр - Нахчыван поручили турецкой компании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение по строительству коммуникационных линий и проведению других работ в рамках реализации проекта газопровода Игдыр - Нахчыван. Согласно решению, проведение этих работ поручено компании TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı). Об этом сообщает официальный печатный орган Турции.

Отмечается, что турецкий участок газопровода от Игдыра до Садарака в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана будет иметь протяженность 85 километров, его пропускная способность составит 500 миллионов кубометров в год. Проект будет реализован при сотрудничестве SOCAR и турецкой компании BOTAŞ.