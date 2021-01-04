Бывшему главе Низаминского района Гянджи продлили арест

В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа в связи с продлением меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Низаминского района Гянджи Махарата Мустафаева и бывшего начальника Управления архитектуры и градостроительства ИВ Гянджи Али Рустамова.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Вугара Мамедова было объявлено решение, согласно которому срок ареста обоих лиц продлен на два месяца.

Отметим, что на основании многочисленных жалоб граждан на незаконные действия бывшего главы ИВ Низаминского района Гянджи, затем занимавшего должность завотделом архитектуры и строительства городской ИВ Махарата Мустафаева, в отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.