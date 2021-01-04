Гаибов и Гурбанов попались на разбое в Баку

Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на жителя Баку. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники правоохранительных органов в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали в Баку подозреваемых в разбойном нападении.

Согласно информации, 4 января в 17-е отделение полиции Наримановского района обратился гражданин Э.Алиев и сообщил, что на проспекте Зии Буниятова двое неизвестных сели в его автомобиль Mercedes как пассажиры и, приставив к его горлу нож и угрожая физической расправой, забрали 100 манатов.

По подозрению в разбойном нападении были задержаны жители столицы К.Гаибов и Э.Гурбанов.

По данному факту проводится расследование.