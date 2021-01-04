Ильхам Алиев собрал министров
Под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание в видеоформате, посвященное итогам 2020 года, сообщает АзерТАдж.
Под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание в видеоформате, посвященное итогам 2020 года, сообщает АзерТАдж.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.