Патриарх Кирилл сравнил неверие в ковид с неверием в Бога

Неверие в пандемию коронавируса и пренебрежение мерами предосторожности против ее распространения так же смертельно опасно, как и неверие в Бога. Об этом в канун Рождества Христова заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС.

«Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», — сказал он.

Он призвал молиться за болеющих коронавирусом и врачей и помогать ближним.