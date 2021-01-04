Начато заселение новой столицы Египта

В Египте начато заселение первых жилых домов, расположенных в новой административной столице, возводимой к востоку от Каира. До 20 января планируется заселить первые восемь домов, а к июню их будет несколько десятков, сообщает сайт Egypt Today.

30 июня – намеченная дата начала перевода в новую столицу государственных учреждений. Тогда же должно начаться и заселение второй серии. Это 376 домов, в которых расположено более 9000 квартир. Одновременно возводится вся инфраструктура – учебные и медицинские учреждения, пекарни, магазины, спортплощадки.

Новая административная столица стала самым масштабным проектом за все время правления президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси. Площадь первой очереди города, возводимого в пустыне в 45 километрах к востоку от Каира, составит 167 квадратных километров.

Предполагается, что население столицы составит около шести миллионов человек. Это позволит разгрузить 20-миллионный Каир. Один из крупнейших городов мира задыхается от выхлопов, вызванных бесконечными пробками.

Дата заселения города передвигалась несколько раз. Неизвестно, согласятся ли люди переезжать на новое место, города-спутники, возведенные недалеко от Каира, стоят полупустыми.