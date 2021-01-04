Ильхам Алиев о главном итоге 2020 года

«Главным итогом 2020 года является освобождение наших земель от оккупации. Азербайджан за 44 дня, одержав историческую победу, освободил свои земли, нанес сокрушительные удары по врагу и победил Армению». Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 января во время выступления на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

«Наша славная победа продемонстрировала всему миру нашу сильную волю, решимость нашего народа», - сказал президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что между нашими словами и делами нет никакой разницы и Азербайджан благодаря своей политической, экономической, военной силе с честью выполнил стоящую перед ним главную задачу.