Ильхам Алиев: Азербайджан сохранил свои валютные резервы

«Несмотря на то, что в прошлом году экономика сократилась на чуть более чем 4 процента, наша ненефтяная промышленность выросла более чем на 11%». Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 января во время выступления на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

«Кроме этого выросло сельское хозяйство, среднемесячная зарплата и пенсии. Не сократились средства Нефтяного фонда, а, напротив, выросли. Тем самым Азербайджан сохранил свою валютные резервы», - сказал Ильхам Алиев.