Ильхам Алиев о масштабных работах на освобожденных территориях

«Международные структуры высоко оценивают проводимую в нашей стране работу». Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

Ильхам Алиев отметил, что в отчете Doing Business Всемирного банка повысился рейтинг Азербайджана. Страна занимает 28-е место среди 190 стран и вошла в десятку стран-реформаторов.

Глава государства также перечислил успехи Азербайджана, отмеченные в отчете Всемирного экономического форума в Давосе.

Ильхам Алиев подчеркнул, что в этом году на освобожденных территориях будут проведены масштабные восстановительные работы, и в связи с этим уже даны поручения.