В Токио объявят режим ЧС из-за COVID-19
Власти Японии введут в Токио и прилегающих районах режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает Asahi TV.
По данным телеканала, режим ЧС в японской столице будет введен на месяц, до 7 февраля.
За минувшие сутки в Токио зарегистрирован рекордный прирост числа случаев COVID-19, выявлено более 1,5 тысячи новых заболевших.
За все время пандемии COVID-19 в мире выявлено более 86 млн случаев заражения, более 1,8 млн заболевших скончались.