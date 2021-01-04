Госкомтаможни о завозе посылок из-за рубежа

В настоящее время осуществляются соответствующие меры по устранению технических проблем, возникших в приложении Smart Customs и портале e.customs.gov.az. Как сообщает Государственный таможенный комитет, в ближайшее время будут устранены проблемы в процессе декларирования.

В Госкомтаможни также заявили, что до устранения проблем компании-перевозчики могут привозить в страну товары, которые хранятся на зарубежных складах, и в связи с этим нет никаких ограничений.