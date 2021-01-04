Отдел международной политики 17:55

Как сообщал haqqin.az, Израиль стал лидером в мире по числу вакцинированного населения страны. На сегодня прививку от коронавируса получили почти 1,5 миллиона человек, то есть 15 процентов от общего числа жителей. Если пересчитать эти цифры на суточное количество производимых инъекций, получится от 100 до 150 тысяч в день. В чем же секрет такого рекорда? Об этом рассуждает доктор наук Каролина Желиньска из польского Центра восточных исследований.

Она отмечает, что Израиль столкнулся с коронавирусом еще во второй половине февраля, а силу пандемия набрала там через месяц. Здесь быстро среагировали власти, введя строгие ограничения, по сути, объявив первый локдаун в апреле. Карантинные меры включали запрет массовых мероприятий, а позже запрет и на удаление от дома дальше 100 метров. Был запрет и на путешествия — израильтянам разрешено было только возвращаться домой. Были закрыты, школы, университеты и синагоги. Вначале общество вело себя довольно дисциплинированно. В мае и июне это было заметно, когда число новых больных уменьшилось. Но когда вновь открылась система образования, это привело к новому всплеску заболеваний. В июле власти снова вынуждены были ввести ограничения. Вот именно в этот момент терпение многих израильтян лопнуло, люди стали пренебрегать запретами. Во многом было, конечно, виновато правительство. В один день власти страны запрещали работать ресторанам, а после протестов владельцев кафе и ресторанов, режим ими же ослаблялся. Появились целые группы людей, которые полностью игнорировали запреты. Это, главным образом, были религиозные ультраортодоксы, для которых запреты на совместные, большими группами, молитвы в синагогах, запрет на организацию больших свадеб (а в Израиле свадьба — это примерно 400-600 человек) и похорон, или прекращение обучения в религиозных центрах, неприемлемы. Исходя из этой их принципиальной позиции, кое-где были вновь неофициально открыты религиозные школы. Надо отметить, что эта группа не так мала — ультраордотоксальное сообщество составляет около 12 процентов населения Израиля. Кроме того среди несогласных с запретами еще и арабская часть граждан страны — это 21 процент. Именно среди этих двух категорий израильтян число зараженных было самым большим. Кстати, среди арабов было более всего актов открытого неповиновения действиям властей, которым традиционно израильские арабы, будучи гражданами страны, не доверяют. В сентябре в Израиле снова поднялась волна заболеваний — в день регистрировалось по нескольку тысяч. И тогда власти пошли на второй локдаун, который длился четыре недели. А с 24 декабря Израиль объявил и третий локдаун. Он должен закончиться 10 января, но уже известно, что будет продлен, и станет еще более жестким, ведь количество новых случаев инфицированных растет. Среди мер ограничения — можно перемещаться не далее, чем за километр от дома, но есть исключения для поездки на работу, в аптеку, для покупок продовольствия, для участия в демонстрациях, в целях ухода за детьми, животными. Доктор Каролина Желиньска продолжает: «Что касается молитв, то тут те же условия. На открытом пространстве для молитвы могут собираться до 20 человек, а в помещении только не более 10. Рекомендуется также осуществлять такие обряды вблизи места проживания. Школы и детсады работают в зависимости от нахождения в разных цветовых зонах, обозначающих существующий уровень заболеваемости в стране. Университетское обучение функционирует удаленно».