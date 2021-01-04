Израиль снова впереди планеты всей наш обзор
Как сообщал haqqin.az, Израиль стал лидером в мире по числу вакцинированного населения страны. На сегодня прививку от коронавируса получили почти 1,5 миллиона человек, то есть 15 процентов от общего числа жителей. Если пересчитать эти цифры на суточное количество производимых инъекций, получится от 100 до 150 тысяч в день.
В чем же секрет такого рекорда? Об этом рассуждает доктор наук Каролина Желиньска из польского Центра восточных исследований.
Она отмечает, что Израиль столкнулся с коронавирусом еще во второй половине февраля, а силу пандемия набрала там через месяц. Здесь быстро среагировали власти, введя строгие ограничения, по сути, объявив первый локдаун в апреле.
Карантинные меры включали запрет массовых мероприятий, а позже запрет и на удаление от дома дальше 100 метров. Был запрет и на путешествия — израильтянам разрешено было только возвращаться домой. Были закрыты, школы, университеты и синагоги.
Вначале общество вело себя довольно дисциплинированно. В мае и июне это было заметно, когда число новых больных уменьшилось. Но когда вновь открылась система образования, это привело к новому всплеску заболеваний.
В июле власти снова вынуждены были ввести ограничения. Вот именно в этот момент терпение многих израильтян лопнуло, люди стали пренебрегать запретами.
Во многом было, конечно, виновато правительство. В один день власти страны запрещали работать ресторанам, а после протестов владельцев кафе и ресторанов, режим ими же ослаблялся.
Появились целые группы людей, которые полностью игнорировали запреты.
Это, главным образом, были религиозные ультраортодоксы, для которых запреты на совместные, большими группами, молитвы в синагогах, запрет на организацию больших свадеб (а в Израиле свадьба — это примерно 400-600 человек) и похорон, или прекращение обучения в религиозных центрах, неприемлемы.
Исходя из этой их принципиальной позиции, кое-где были вновь неофициально открыты религиозные школы.
Надо отметить, что эта группа не так мала — ультраордотоксальное сообщество составляет около 12 процентов населения Израиля. Кроме того среди несогласных с запретами еще и арабская часть граждан страны — это 21 процент. Именно среди этих двух категорий израильтян число зараженных было самым большим. Кстати, среди арабов было более всего актов открытого неповиновения действиям властей, которым традиционно израильские арабы, будучи гражданами страны, не доверяют.
В сентябре в Израиле снова поднялась волна заболеваний — в день регистрировалось по нескольку тысяч. И тогда власти пошли на второй локдаун, который длился четыре недели.
А с 24 декабря Израиль объявил и третий локдаун. Он должен закончиться 10 января, но уже известно, что будет продлен, и станет еще более жестким, ведь количество новых случаев инфицированных растет. Среди мер ограничения — можно перемещаться не далее, чем за километр от дома, но есть исключения для поездки на работу, в аптеку, для покупок продовольствия, для участия в демонстрациях, в целях ухода за детьми, животными.
Доктор Каролина Желиньска продолжает:
«Что касается молитв, то тут те же условия. На открытом пространстве для молитвы могут собираться до 20 человек, а в помещении только не более 10. Рекомендуется также осуществлять такие обряды вблизи места проживания. Школы и детсады работают в зависимости от нахождения в разных цветовых зонах, обозначающих существующий уровень заболеваемости в стране. Университетское обучение функционирует удаленно».
Система здравоохранения Израиля так же, как и в других странах мира работает с серьезной нагрузкой, отмечает специалист. За период пандемии в Израиле известны больницы, которые полностью были перегружены, и не были в состоянии принимать очередных больных. Это результат недостаточного финансирования, малого количества больничных коек. Собственно, такое происходило во многих странах мира.
В то же время, в Израиле ставка делается на профилактику и амбулаторное лечение, чтобы избежать массовой госпитализации.
Главное преимущество этой страны — средний молодой возраст ее населения, и хорошее основное медицинское обслуживание, потому количество тяжелых случаев здесь относительно меньше, чем в других странах.
Специалист объясняет секрет того, что в Израиле привито уже 15 процентов населения.
«Есть два фактора. Первый из них — состояние первичной системы здравоохранения. Она здесь смешанная - общественно-приватная. В Израиле повсеместно обязательное медицинское страхование и каждый гражданин может выбрать для себе одну из четырех больничных касс.
С одной стороны, они между собой конкурируют, а с другой стороны, в рамках обязательного страхования, предлагают примерно одно и то же, за те же деньги. Конечно, эти структуры получают поддержку от правительства. В их интересах заботиться о здоровье каждого гражданина. В момент вакцинации вся эта система стала становым хребтом процесса. Прививки предлагается делать бесплатно и добровольно. Уже привит медперсонал и люди в возрасте старше 60 лет, который подвержены тяжелым и хроническим заболеваниям.
Вторым фактором является то, что Израиль - небольшая страна, густонаселенная, где вся логистика очень удобна.
Но интересно, что в основе кампании вакцинации лежала идея заключить контракты с как можно большим числом разных производителей вакцин.
Израиль подписывал контракты в то время, когда разработки еще только проходили тестирование или даже были в проекте, и еще не было известно, какая фирма раньше других выпустит эффективную вакцину на рынок. Тогда, когда Pfizer/BioNTech объявил об эффективности своей разработки, но еще не подписал договор о поставках с Израилем, премьер Беньамин Нетанияху взялся за телефон и напрямую говорил с руководством фирмы. В течение недели дело дошло до подписания контракта на 8 миллионов доз на два этапа для 4 миллионов человек. А еще в списке на контракт была и вакцина от фирмы Moderna. Тель-Авив подписал с ней контракт еще раньше. Ее власти Израиля уже акцептировали, но пока непонятно, когда она поступит в клиники Израиля — то ли в январе, то ли в марте».
На вопрос журналиста Onet о желании израильтян прививаться против коронавируса, доктор Желиньска сказала, что по данным газеты Yediot Ahronot, 64 процента опрошенных пациентов выявило желание привиться, в том числе 24 процента хотели этого точно, и как можно быстрей, а 39 процентов зарегистрированных посчитало, что вероятнее всего, вакцинируются, но не будут спешить с этим.
Среди опрошенных только 11 процентов ответили, что не хотят прививаться, а 17 процентов - что не согласятся получить вакцину в течение этого года. В опросе наиболее представлена была группа жителей Израиля в возрасте старше 65 лет, и опрос подтверждает, что существуют опасения, на которые должны ответить проводимые кампании в пользу вакцинации.
Несмотря на эти данные, моя личная информация от знакомых и их родственников в Израиле свидетельствует об оптимизме именно этой группы — 60 лет и старше. Все они уже привились, без ощущения побочных эффектов, и считают, что это правильный шаг на упути к преодолению пандемии. Во всяком случае, на Святой Земле».