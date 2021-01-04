МИД Азербайджана уже отреагировал на незаконный визит армянского министра в Ханкенди и озвученные им бредовые декларации. В Баку заявили, что действия Ары Айвазяна полностью противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября и не соответствуют становлению мира и безопасности в регионе.

Более того, Айвазян громогласно заявил о так называемых «основных ориентирах внешней политики Еревана по Карабах у», назвав в первую очередь самоопределение Артсаха и возвращение «оккупированных Азербайджаном территорий» той же мифической области древней Армении.

Накануне марионеточный режим, существовавший в Нагорном Карабах е почти 30 лет и фактически уничтоженный в победной для Азербайджана 44-дневной войне, предпринял очередную трагикомическую попытку самореанимации. Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, воспользовавшись Лачинским коридором, прибыл в Ханкенди (Степанакерт), где встретился с новоназначенным «министром иностранных дел» никем в мире не признанного образования «НКР» Давидом Бабаяном и провел с ним внешнеполитические консультации.

Между тем политические круги в Ереване уже признали, что ответственность за тотальное поражение Армении в войне с Азербайджаном лежит в том числе и на людях, отвечающих за вопросы внешней политики Армении. Речь прежде всего об Зограбе Мнацаканяне, который за свою двухлетнюю деятельность на посту главы МИД Армении не только ни на шаг не продвинулся в разрешении карабахского конфликта, но и загнал свою страну в тупиковую ситуацию.

После завершения войны в Карабахе победой Азербайджана представитель управления внешней политики в МИД Армении на условиях анонимности подробно рассказал российским СМИ о том, какие грубые просчеты допускала армянская дипломатия начиная с 2018 года. Источник признался, что в Ереване не смогли правильно проанализировать ситуацию в регионе и в мире, отказались от достигнутых ранее на переговорах соглашений и заняли позицию, которая удивила даже посредников по карабахскому конфликту. Тем самым были сформированы условия для начала войны, а Азербайджан получил легитимные основания для решения конфликта военным путем.

Судя по всему, дипломатические способности нового министра иностранных дел Айвазяна не особо превосходят способности его предшественника. Не говоря уже о том, что Айвазян строил свою дипломатическую карьеру в солидном отдалении от Кавказа и потому так же далек от проблематики региона.

В общем и диванные посиделки двух министров, и их «внешнеполитические консультации» попахивают рискованной авантюрой. Подобные действия армянской стороны никак не способствуют установлению мира и стабильности в регионе и уж тем более возвращению карабахских армян к мирной жизни как полноправных граждан Азербайджана.

Подобные декларации армянской стороны звучат на фоне инициатив, призывов и заявлений Азербайджана, направленных на мир и сотрудничество в регионе, в чем сейчас более других нуждается именно Армения.

Надо сказать, что поездка Айвазяна в Ханкенди - не первая провокационная акция армянской стороны. Ранее армянский полевой командир, ныне занимающий фиктивную должность «секретаря совета безопасности НКР» Виталий Баласанян посетил Ереван, где завел речь о каких-то проектах по созданию в Карабахе «новой, современной армии» и даже формированию погранвойск. А лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян, осмотрев недавно новые оборонительные укрепления «армии НКР», признался, что мечтает об образовании «новой армии, вооруженной современным оружием». Армянские полевые командиры и сами неоднократно признавались, что от полного военного уничтожения реальная армянская армия спаслась в самый последний момент. Но при этом они продолжают выступать с бредовыми заявлениями «о создании второй армянской армии в Нагорном Карабахе». И это несмотря на то, что один из создателей сепаратистского режима в Карабахе - полевой командир Аршавир Гарамян в своих заявлениях призывает армян наконец проснуться и понять, что «Карабах - больше не Армения».

Но глава МИД Армении Ара Айвазян, вопреки трезвым заявлениям своих же военачальников, договорился до того, обвиняет Азербайджан в том, что «оккупировал Карабах», то есть собственные территории. Весь мир во главе с ключевым игроком региона - Россией признает Нагорный Карабах неотделимой частью Азербайджана, а вот Айвазян настаивает на его принадлежности даже не Армении, а вымышленной «НКР». Понимают ли в Ереване, что подобными абсурдными заявлениями Армения обрекает себя на еще более тяжкие последствия проигранной войны? Здравые умы в стране это, конечно, понимают, но такие как Айвазян, Баласанян и другие упорно пытаются сохранить в армянском обществе болезненно-иллюзорные настроения о мнимых величии и самодостаточности армянского государства, что уже привело Армению к политическому и экономическому краху.