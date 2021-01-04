Коронавирус в 2021 году: прогнозы российских ученых

Согласно первой версии, в скором времени у человеческой популяции сформируется иммунитет, свою лепту внесет и массовая вакцинация — в результате пандемия пойдет на спад, пишут Вести.ру.

Российские ученые предложили два сценария развития ситуации с коронавирусом в 2021 году.

По второй — вирус продолжит меняться и мутировать. В итоге станет таким же обыденным явлением, как ежегодные всплески заболеваемости гриппом.

Данные прогнозы озвучил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский. Ученый пока не готов сказать точно, какой сценарий сбудется. "Время покажет", — цитирует Вознесенского РИА Новости.

В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова отметила, что в следующем году определенно следует ждать спада заболеваемости COVID-19. Возможно, что относительно высокая заболеваемость коронавирусом будет фиксироваться до середины года. В дальнейшем он встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции, считает Малинникова.