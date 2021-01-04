Генсек ООН бьет тревогу: уровень нищеты в мире вырос впервые за 22 года

Уровень крайней нищеты в 2020 году увеличился во всем мире впервые за последние 22 года. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на проходящем в видеоформате заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности.

По словам генсека ООН, пандемия коронавируса усугубила целый ряд негативных тенденций: "В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты. Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек", передает ТАСС.

Гутерриш также обратил внимание, что во всем мире "усугубляется гендерное неравенство, причем мир оказался отброшен назад на десятилетия с точки зрения доли работающих женщин как ключевого драйвера для инклюзивного развития".

Гутерриш отметил, что для преодоления кризиса нужно опираться на принципы, закрепленные в Целях устойчивого развития: вовлеченность и взаимозависимость.