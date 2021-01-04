Глава Apple за год заработал почти $300 млн

Главный исполнительный директор американской копорации Apple Inc. Тим Кук за 2020 финансовый год заработал около $300 млн. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на документы, направленные Apple в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Отмечается, что финансовые показатели Apple превзошли внутренние цели компании, что позволило ей увеличить бонусные выплаты топ-менеджеру. По итогам 2020 фингода, несмотря на пандемию коронавируса, прибыль Apple выросла на 3,9% благодаря скачку спроса на ноутбуки и планшеты в условиях, когда множество людей по всему миру перешли на удаленную работу и дистанционное обучение. Капитализация Apple в 2020 году взлетела на 80% и превысила $2 трлн.

В результате денежное вознаграждение Тима Кука выросло на 40% – до $10,7 млн. Кроме того, в минувшем году в его собственность перешли акции Apple общей стоимостью $281,9 млн, которые он получил с ограничениями в рамках долгосрочного пакета стимулирующих выплат, оформленного в 2011 году, когда он стал CEO Apple.

Новый план поощрения Кука, принятый в сентябре 2020 года, предусматривает передачу главе Apple акций, которые перейдут в его собственность в 2023-2025 годы. Это дает Куку стимул оставаться во главе компании в ближайшие годы.

Тим Кук, которому сейчас 60 лет, работает в Apple с 1998 года.