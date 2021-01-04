Украинская армия переходит на стандарт НАТО

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ о переводе украинских воинских званий на коды военных рангов НАТО по стандарту STANAG 2116. По словам министра, это начинает евроатлантическую трансформацию системы кадрового менеджмента в стране.

«Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов»,— приводит «Коммерсант» слова украинского министра.

Переход на коды военных рангов станет составной частью проекта концепции военной кадровой политики вооруженных сил Украины до 2025 года. «Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств»,— заявил Андрей Таран.