Очередной вклад Azercell в проект «Виртуальная школа»

Абоненты Azercell теперь смогут подключаться к дистанционным урокам на более доступных условиях. Отвечая на призыв Министерства образования, лидирующий мобильный оператор страны ООО «Azercell Telecom» радует школьников, студентов и преподавателей, обучающихся и работающих удаленно в период пандемии, интернет-пакетом «Təhsil».

В рамках новых интернет-пакетов абоненты Azercell получают эксклюзивную возможность заказать 10 GB интернета всего за 0,70 AZN в день и 100 GB интернета всего за 9,90 AZN в месяц для пользования приложением Microsoft Teams на всех операционных платформах и посредством любого веб-браузера.

Для подключения к ежедневному пакету достаточно отправить ключевое слово «tehsil1», а для активации месячного интернет-пакета - слово «tehsil30» на короткий номер 2525. Также интернет-пакеты можно активировать посредством многофункционального приложения Azercell «Kabinetim».

Следует отметить, что компания Azercell, которая всегда вносила вклад в развитие образования в Азербайджане, остается верна этой традиции и во время глобального кризиса здравоохранения. Так, 30 000 учителей-абонентов Azercell, зарегистрированных на портале «Виртуальная школа», ранее получили в подарок от мобильного оператора 5 GB интернета на 2 месяца.

Отметим, что все абоненты Azercell со статусом физического лица могут воспользоваться интернет-пакетами «Təhsil».

Для получения дополнительной информации посетите страницу: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/campaigns_internet/tehsil_paketi/