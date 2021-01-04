Демократы берут под полный контроль Конгресс США?

По предварительным данным, демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок получили 50,2 и 50,6 процента голосов соответственно

Демократическая партия США выиграла два мандата на выборах в Сенат в Джорджии, тем самым установив полный контроль над обеими палатами Конгресса. Об этом свидетельствуют подсчеты телеканала CNN, пишет Лента.ру.

Официально итоги выборов пока не подведены. В случае победы Уорнок станет первым темнокожим сенатором от Джорджии за всю историю штата.

Теперь голоса в верхней палате распределяются поровну: 50 на 50. Однако избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем верхней палаты и также может голосовать, что дает демократам преимущество в один голос, пишет РИА Новости.

Демократы уже контролируют палату представителей. Главенство в обеих палатах конгресса дает им возможность более свободно реализовывать внутриполитическую повестку дня при администрации Джо Байдена.