Минобороны: Здоровье солдата превыше всего видео
Мобильные полевые госпитали и медицинские группы 24 часа в сутки стоят на страже здоровья личного состава. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Согласно сообщению военного ведомства, по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений, недавно дислоцированных на освобожденных территориях, улучшению их социально-бытовых условий и организации медицинской службы.
Мобильные полевые госпитали, созданные на различных направлениях со дня начала Отечественной войны, продолжают действовать круглосуточно в усиленном рабочем режиме в целях защиты здоровья личного состава, отмечается в сообщении Минобороны.
Кроме того, до строительства стационарных медицинских пунктов было создано несколько мобильных медицинских групп. Группы, организованные из врачей различных специальностей, согласно плану посещают подразделения, проводят медосмотр личного состава, дают рекомендации, а при необходимости военнослужащие, нуждающиеся в комплексном лечении, направляются в военно-медицинские пункты.