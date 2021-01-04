Мобильные полевые госпитали и медицинские группы 24 часа в сутки стоят на страже здоровья личного состава. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно сообщению военного ведомства, по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений, недавно дислоцированных на освобожденных территориях, улучшению их социально-бытовых условий и организации медицинской службы.