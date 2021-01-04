Председатель Китая приказал армии готовиться к войне наш комментарий
Председатель КНР Си Цзиньпин приказал армии «все время готовиться к войне» и «каждый миг быть готовым к войне».
Первая неделя января – время, когда Председатель КНР, он же председатель Центральной военной комиссии Китая, высшей военной инстанции, издает свой первый приказ о характере боевой подготовки войск на предстоящий год.
И в этот раз характер приказа оказался достаточно неожиданным. Си Цзиньпин в данном документе сделал упор на «достижении полной боевой готовности», причем – с применением всех новейших достижений как военной науки, так и экономики Китая, включая сюда и военные разработки.
«Значительно увеличить применение технологий во время подготовки вооруженных сил и увеличить количество полевых учений в условиях, приближенных к боевым». «Современные технологии являются сутью эффективной войны, Народно-освободительная армия Китая обязана настойчиво осуществлять внедрение высоких технологий и онлайн-методов в средства ведения военных действий», - эти цитаты из приказа товарища Си заставляют о многом задуматься. И в первую очередь – о причинах такой наступательности.
В приказе отмечается важность поддержания высокого уровня боевой подготовки на границах с Индией и Тайванем. И здесь нужно отметить, что эти направления не стоит рассматривать как наиболее вероятные театры будущих военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Да, ситуация на китайско-индийской границе обострилась в июне 2020, когда на границе в Гималаях произошло вооруженное столкновение, в результате которого погибли около 20 индийских военнослужащих и восемь китайских военных. Да, в Индии уже открыто говорят, что «отношения с Китаем подошли к точке невозврата». Но воевать с Китаем там явно не собираются.
При всей своей амбициозности, Нью-Дели понимает, что реальные шансы противостояния с Китаем у Индии появляются лишь в том случае, если она будет действовать в составе широкой коалиции, на сколачивание которой - «Индо-Тихоокеанский блок сдерживания» - и направлены сейчас основные усилия ее внешней политики.
С Тайванем вопрос немного сложнее, но тем не менее упирается в ту же проблему, что стоит перед Нью-Дели: сохранить независимость от материкового Китая здесь можно только в том случае, если её гарантами выступят не только США, но и соседи по региону, такие как Австралия, Япония, Южная Корея и остальные.
Получается замкнутый круг – возникают новые коалиции, Китай будет на это реагировать, а на реакцию Китая будут реагировать его глобальные и региональные конкуренты. В таких условиях КНР окажется просто измотанным в гонке вооружение, как это произошло с СССР, опыт которого крайне внимательно изучал Си Цзиньпин.
И в чем тогда смысл глобального противостояния, рывка Китая в XXI век, преобразования страны, если все это сгорит в топке непомерных расходов? Но ведь и без них нельзя, поскольку и крупные хищники, и мелкие, а также большое количество падальщиков с радостью начнут обдирать Китай, как только он даст слабину. Однажды страна это уже пережила, в конце XIX - начале XX века, и пепел этого национального унижения стучит в сердце каждого китайца, как бы лично он не относился к Коммунистической партии и ее Председателю, товарищу Си.
А потому в Китае зарождается, активно разрабатывается и внедряется в войска совершенно уникальная и новая система ведения войны, которую мало кто замечает и которая называется «системой систем» или системной войной.
Если коротко, под «системой систем» как правило понимается сочетание независимых друг от друга элементов, которые, объединив свои ресурсы и возможности, позволяют решать задачи нового уровня.
Использование этого принципа в современной войне уникально, впрочем, как и поля битвы, на которых ведутся конфликты XXI века. Это называется системной конфронтацией.
Противостояние систем происходит не только на суше, море и в воздухе, но также в космическом пространстве, нефизическом киберпространстве, электромагнитных и даже психологических областях.
В то время как достижение господства в одной или нескольких физических областях было достаточным для успеха боевых действий в прошлом, системная конфронтация требует достижения «всеобъемлющего господства».
Нынешняя теория победы НОАК основана на успешном ведении войны по уничтожению систем противника. Их цель — парализовать и даже разрушить важнейшие функции оперативной системы противника.
Согласно этой теории, противник «теряет волю и способность сопротивляться», если его оперативная система не может эффективно функционировать. Эта теория победы закреплена в последней «Белой книге по обороне» Китая.
Системная конфронтация признана НОАК основным способом ведения войны в XXI-м веке. Война на разрушение системы, а не война на уничтожение — вот нынешняя теория победы НОАК.
Но теория мертва без практики, то есть – без усвоения ее войсками. А армейская среда – одна из самых инертных, тем более в Китае, где еще продолжается военная реформа, начатая по инициативе Си Цзиньпина в 2015 году. Для ускорения необходимых процессов и потребовался столь жесткий приказ Председателя КНР, с соответствующим уровнем риторики.
Китай не планирует ни в краткосрочной, ни в среднесрочной сколько-нибудь интенсивных конфликтов. Но готовится к тому, что если что-то подобное начнется – то оно будет вестись на условиях, которые разрабатывает и внедряет Китай. И при полном превосходстве НОАК на поле боя.